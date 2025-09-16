İznik ilçesinde tarihi surların altında hareketsiz halde bulunan kişinin kimliği belirlendi. Kimliği belli olan kişinin Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nden Recep Kuzu olduğu öğrenildi.
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Yeşilcami Mahallesi'nde gerçekleşen olayda vatandaşlar, sabah saatleri civarında surların yanında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü.
Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolün ardından şahsın hayatını yitirdiğini belirledi.
Erkek şahsın cesedi, savcılık incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA