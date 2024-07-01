Kayseri'de Suriye uyruklu olduğu devlet yetkililerince bildirilen şahsın gerçekleştirdiği taciz olayının ardından ortalık karıştı. Kayseri'de sokağa inen kişiler Suriyelilere ait dükkan ve araçları ateşe verdi. Bugün ise Suriye sınırı karıştı.

Kayseri olaylarının ardından sınır karıştı. Suriye topraklarındaki Türk bayrakları indirildi, TIR'lar taşlandı, zırhı araçlara saldırı düzenlendi.

Suriye'nin kuzeybatısında yaşanan olayların Kayseri'ye misilleme olarak görüldüğü ve bunun yanı sıra Türkiye - Suriye normalleşmesi ve TIR geçişlerinin protesto edildiğine ilişkin iddialar da gündeme getirildi.

TÜRK KAMYONLARINA SALDIRI

Cumhuriyet'in yerel kaynaklardan aktardığına göre, Halep kırsalındaki el-Bab, Azez ve el-Rai şehirlerinde onlarca kişi, Türk kamyonlarını durdurarak sürücülerden Türkiye'ye dönmelerini talep etti. Bazı protestocular, kamyonların camlarını kırdı.

TÜRK BAYRAKLARINI İNDİRİP, ÖSO BAYRAKLARINI ASTILAR

Göstericiler, ayrıca bölgedeki tüm sokaklardan ve kamu hizmeti binalarından Türk bayraklarının indirilmesini ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne karşı kendilerini temsil eden üç yıldızlı bayraklarının asılmasını talep etti.

Bununla birlikte bazı saldırganların Türk bayrağına saldırıları da görüntülere yansırken, yine emniyete ait zırhlı araçlara da saldırı düzenlendi.

GAZİANTEP PLAKALI ARACA LİNÇ GİRİŞİMİ

Öte yandan Gaziantep plakalı bir araca da bölgedeki gruplarca saldırı düzenlendiği anbean kameralara yansıdı.