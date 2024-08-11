Süreyya Yalçın’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Süreyya Yalçın kimdir? İşte detaylar…

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya geldi. İş dünyasında kazandığı başarılarla dikkatleri üzerine çekti. 2008 yılında vefat eden Faruk Yalçın'ın kızı olan Yalçın, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da kuzenidir. Aslen Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden olan Süreyya Yalçın, servetiyle Forbes listesine girmeyi başarmıştır.

Yalçın’ın özel yaşamı da dikkat çekici, 2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir. Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşıyor.

SÜREYYA YALÇIN NE KAZASI GEÇİRDİ?

Süreyya Yalçın, Bodrum'daki tatili sırasında teknesinin merdivenlerinden düşerek kolunu incitti. Kolunu sargı içinde gören Yalçın, kaza sonrası İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurdu. Hastaneden çıkarken görüntülendi.