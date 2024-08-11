Sosyetik ünlü Süreyya Yalçın, Bodrum'da tatil yaptığı sırada geçirdiği tekne kazası sonucu yaralandı. Kaza, Yalçın'ın teknesinin merdivenlerinden düşmesiyle meydana geldi.

Süreyya Yalçın, tatil sırasında tekne merdivenlerinden düşerek kolunu incitti. Kolunda sargı ile hastaneye başvuran Yalçın, İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi edildi. Hastaneden çıkışında basın mensuplarına sağlık durumu hakkında bilgi veren Yalçın, kazanın tatil planlarını etkilediğini belirtti.

KAZA VE SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Süreyya Yalçın, kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Teknenin merdivenlerinden düşerek kolumu incittim. Bu nedenle Bodrum'daki tatilimi yarıda kesmek zorunda kaldım," dedi. Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde iyileşmesinin beklendiği bildirildi.

Yalçın’ın tedavi sürecine başladığı ve doktorlarının tavsiyelerine uyduğu ifade edilirken, tatilinin erken sona ermesi Yalçın'ın yakın çevresi tarafından üzüntüyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Süreyya Yalçın’ın kazası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları ve takipçileri, Yalçın'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.