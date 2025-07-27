Merkez Bankası Başkanlığı görevini üstlenen Süreyya Serdengeçti'den üzücü haber geldi. Türk finans tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Serdengeçti'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Süreyya Serdengeçti Kimdir?

Süreyya Serdengeçti 1952 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da Mahmutpaşa İlkokulu ve Galatasaray Lisesinde sürdüren Serdengeçti, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi.

1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Dış Borç Erteleme Bölümünde göreve başladı, 1982'den itibaren Döviz İşlemleri Müdürlüğünde görev aldı. 1984-86 yılları arasında ABD Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı.

Mayıs 1996 tarihinde Piyasalar Genel Müdürü oldu. Uluslararası rezerv yönetimi, döviz kuru ve müdahaleleri, bankalararası para piyasası, açık piyasa işlemleri, Hazine ihaleleri sorumluluk alanlarıydı.

Serdengeçti, 14 Mart 2001 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına atandı. Görev süresi 14 Mart 2006'da doldu.

Merkez Bankası Dönemi

2001 yılında Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biri yaşanırken, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit hükümeti tarafından Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi. Serdengeçti’nin göreve geldiği dönem, aynı zamanda Merkez Bankası’nın bağımsızlık kazandığı yasal düzenlemelerin de yürürlüğe girdiği bir sürece denk geldi.

Görev süresi boyunca enflasyonla mücadeleye öncelik veren Serdengeçti, Türk lirasından altı sıfırın atılması gibi sembolik ve yapısal reformlara imza attı. Merkez Bankası’nın piyasalardaki güvenilirliğini artıran politikaları sayesinde, Türkiye uzun yıllar sonra fiyat istikrarı konusunda kayda değer başarılar elde etti.

Görev süresi 2006 yılında sona eren Serdengeçti, aktif kamu görevinden ayrıldıktan sonra akademik alana yöneldi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak dersler verdi, aynı zamanda TEPAV’da Makroekonomi Program Danışmanlığı ve İstikrar Enstitüsü Kurucu Direktörlüğü görevlerini üstlendi.

İngilizce ve Fransızca bilen Süreyya Serdengeçti, evli ve bir çocuk babasıdır. Disiplinli duruşu, teknik bilgiye dayalı yönetimi ve piyasalarla kurduğu güven ilişkisi sayesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Süreyya Serdengeçti Vefat Etti

TCMB yaptığı paylaşımla Süreyya Serdengeçti’nin ölüm haberini duyurdu.

TCMB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "2001-2006 yıllarında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Sayın Süreyya Serdengeçti'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.