İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Öcal ile birlikte yapımı tamamlanan ve devam eden okullar ile yapılması planlanan okul arsalarını gezerek yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldılar.

İlçe Başkanı Ufuk Öcal, aynı zamanda süreçlerin hızlandırılması ve planlama aşamasındaki okullar ile ilgili yetkililerle de görüşerek işlerin takipçisi olacaklarını iletti.

Müdür Cüneyt Yoldaş, “İlçe başkanımıza ilgi ve destekleri için teşekkür eder, çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını dileriz” dedi. Ahmet Ayverdi