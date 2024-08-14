Valilikten, vatandaşları başvuru yapmak için randevu alıp ve sürecin son güne bırakılmaması hakkında uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Sürücü Belgeniz 01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlendiyse eski tip sürücü belgesidir. Mevcut sürücü belgelerinizi yenileme için son tarih 31 Aralık 2024’tür. Yenileme ücreti ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar 15 liradır. Henüz yeni tip sürücü belgesine geçiş yapmamış olan sürücülerimizin, mağduriyet yaşamamaları adına en kısa sürede belge değişim işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Yeni sürücü belgeleri, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış olup, güvenlik açısından daha yüksek bir koruma sunmaktadır. Eski tip sürücü belgeleri, yıl sonundan sonra geçersiz sayılacağından, tüm sürücülerimizin vakit kaybetmeden nüfus müdürlüklerine başvurarak belgelerini yenilemeleri önemle rica olunur. 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren değiştirilecek olan eski tip sürücü belgeleri için harç ve değerli kağıt bedeli alınacaktır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Başvurunuzu yapmak için randevunuzu almayı unutmayınız ve sürecin son günlerine kalmadan işlemlerinizi tamamlayınız. Türkiye Cumhuriyete Kimlik Kartı Projesi kapsamında eski nüfus cüzdanını Kimlik Kartı ile değiştirmeyen vatandaşlarımızın başvurularının alınarak söz konusu projenin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Eski kimlik kartlarını henüz değiştirmeyen vatandaşlarımızın, yeni çipli kimlik kartlarını almak için yıl bitmeden nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yeni kimlik kartları, yüksek güvenlikli çip teknolojisi ile donatılmış olup, kimlik doğrulama işlemlerinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Yıl sonuna kadar eski kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlarımız, ilerleyen dönemlerde noterler, hastaneler, tapu müdürlüğü ve bankalar gibi çeşitli resmi kurumlarda sorun yaşayabileceklerdir. Başvuru işlemleriniz için randevu almayı unutmayınız ve kimlik kartınızı zamanında değiştirerek olası mağduriyetlerin önüne geçiniz” ifadelerine yer verildi.