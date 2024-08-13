TÜVTÜRK’ten bazı emeklileri ilgilendiren yeni değişiklik ortaya çıktı. Yeni yasa çerçevesiyle birlikte artık o emekliler Yozgat’ta da araçlarını 4 yıl boyunca muayene yaptırmadan trafiğe çıkabilecek. İşte detaylar...

YURT DIŞINDAKİ EMEKLİLERE ÖZEL DÜZENLEME

Yeni yasa tasarısı ile, yurt dışında yaşayan emekliler için yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Bu düzenleme, gurbetçilere büyük bir avantaj sunarken, bazı belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Yabancı plakalı araç sahipleri, Türkiye'ye ilk girişlerinden itibaren 2 yıl içinde başvuruda bulunmaları durumunda, ek 2 yıl daha süre kazanabilecekler. Bu süre zarfında Türkiye'de 185 gün bekleme zorunluluğu kaldırılacak.

TÜRKİYE’DEKİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN YENİ AVANTAJLAR

Yeni düzenlemeden Türkiye'de bulunan araç sahipleri de yararlanabilecek. Gurbetçi emeklilerin bu avantajlardan faydalanabilmesi için, yurt dışında emekli olduklarını kanıtlayan noter onaylı ve Türkçe'ye çevrilmiş belgeler sunmaları gerekecek. Ancak, yasa tasarısının henüz yürürlüğe girmemiş olması nedeniyle, Türkiye’de bulunan araç sahipleri için 185 gün bekleme şartı geçerliliğini koruyor.

185 GÜN BEKLEME VE MUAYENE ZORUNLULUĞU

Gurbetçi emeklilerin avantajlardan yararlanabilmesi için son bir yıl içinde toplamda en az 185 gün yurt dışında bulunma şartını yerine getirmeleri gerekiyor. Ayrıca, yabancı plakalı araçların her yıl muayene edilmesi gerektiği belirtiliyor. Sıfır kilometre araçlar için bu süre 2 yıla kadar uzatılabiliyor. Dolayısıyla, Türkiye'de kalan araçların en az 2 kez muayene edilmesi gerekecek.

Bu durumun, TÜVTÜRK’ün Türkiye ile işbirliği yapmasını gerektirebileceği ve yurt dışından getirilen araçların Türkiye'de de muayene edilmesinin zorunlu hale getirilebileceği düşünülüyor. Avrupa ülkelerinin bu süreci kabul etmeleri bekleniyor.