Vatandaşların dikkat etmesi gerektiği konular hakkında uyarılarda bulunan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yeni bir uyarı daha yapıldı. Yetkililer, şüpheli bağlantılara tıklamamak ve kişisel bilgileri paylaşmamak gerektiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Resmi kurum ismi kullanılan sahte iletilere şüpheyle bakılmalı” dedi.

Nelere dikkat etmek gerektiği ile ilgili bilgi veren yetkililer, “E-devlete veya resmî, özel kurumlara ait hesap bilgileri taklit edilerek ‘hesabınız kısıtlanmıştır’ şeklinde gelen mesajları resmî yollardan teyit edin. Panik ve endişe oluşturma amaçlı ifadeler bulunduran SMS ve e-postalara şüpheyle yaklaşın. İletilen bağlantılar aracılığıyla kişisel ya da finansal bilgilerinizi paylaşmayın. Kaynağından veya doğruluğundan emin olamadığınız mesaj ve e-posta içeriklerinde yer alan bağlantılara tıklamaktan kaçının” ifadelerine yer verildi. Ahmet Ayverdi