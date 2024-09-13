Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında kanuna mücadele kapsamında Sorgun ilçesinde ikamet eden İ.K. isimli şüpheli sahsın evinde arama yaptı.

10 Eylül 2024 tarihinde Sorgun ilçesinde ikamet eden İ.K. isimli şüpheli sahsın evinde ruhsatsız tüfek bulundurduğu tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından şahsın adresinde ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 2 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, “Gözaltına alınan İ.K. isimli şüpheli şahsa idari para cezası uygulanmış olup, hakkındaki adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” denildi.