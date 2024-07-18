Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Kaçak telefon satışı ile ilgili ihbar üzerine M.K. isimli şahsın Boğazlıyan ilçesindeki evine ekiplerce operasyon gerçekleştirildi. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Temmuz 2024 günü Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 adet kaçak akıllı cep telefonu ve 1 adet şarj aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında M.K. isimli şahsın Yozgat iline kaçak telefon getireceği ve bu telefonların satışını yapacağının bilgisi elde edilmiştir. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 17 Temmuz 2024 günü şüpheli şahsın Yozgat ili Boğazlıyan ilçesindeki evinde yapılan operasyonda; 4 adet kaçak akıllı cep telefonu ve 1 adet şarj aleti ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” denildi.