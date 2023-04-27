Kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde araçta yapılan arama ile ilgili; "1 milyon 130 bin adet makaron, 12 bin adet faturasız çakmak, bin 332 adet mentol aparatı ele geçirildi. 1 Şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” açıklamasında bulunuldu. Alpaslan Demir