Bu yaz gösterime giren Supermen filmi ardında arayı çok fazla soğutmayan yönetmen James Gunn sinemaseverler için devam filmi olan "Man of Tomorrow" için çalışmalara başladı.

İşte Filmin Vizyon Tarihi

Resmi duyurunun gelmesiyle birlikte filme dair ilk detaylar da paylaşıldı.

DC Sinematik Evreni’nin yeniden inşasında en önemli adımlardan biri olan Supermen 9 Temmuz 2027 yılında beyazperde hayranlarıyla buluşacak.

Filmde Dikkat Çeken Detay

Duyuruda öne çıkan bir detay, Superman’in yanında Nicholas Hoult’un canlandırdığı Lex Luthor karakterinin ünlü Warsuit zırhıyla sahnede olacağı görseldi.

Çizgi romanlarda Luthor, bu özel zırhı Superman’in güçlerine denk gelebilmek için kullanıyor.

İlk filmde Superman’in klonunu kullanarak başarılı olamayan Luthor’un, ikinci filmde işi bizzat kendi ellerine alacağı anlaşılıyor.