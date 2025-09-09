Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Yılmazlar köyünde doğdu.
İlkokula doğduğu köyde başladı.
Babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise öğrenimini Aydın'da tamamladı.
Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı.
1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı.
1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu.
1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.
1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliğine atandı.
14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı.
19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliğine görevini yaptı.
26 Eylül 1999'da Merkez Valiliğine görevini yaptı.
30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliğine getirildi.
Ölüm Sebebi
2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde öldü.
Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.