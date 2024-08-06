Süper Lig’e verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından hasret sona eriyor. İlk haftada maçlar 9 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Süper Lig’de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlıyor. Yaklaşık 3 aylık futbol arasının ardından yeni sezon için geri sayım da başladı.

19 takımla 38 hafta sürecek Trendyol Süper Lig'de ilk yarı 20-21-22-23 Aralık'ta oynanacak maçların sonrasında tamamlanacak.

Süper Lig

İLK HAFTANIN PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:

9 AĞUSTOS CUMA

21.00 Galatasaray - Hatayspor

10 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

21.45 Antalyaspor - Göztepe

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

11 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Sivasspor - Trabzonspor

21.45 Alanyaspor - Eyüpspor

21.45 Samsunspor - Beşiktaş

12 AĞUSTOS PAZARTESİ

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Kaynak: Haber Merkezi