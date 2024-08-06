Süper Lig’e verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından hasret sona eriyor. İlk haftada maçlar 9 Ağustos Cuma günü başlıyor.
Süper Lig’de yeni sezon 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlıyor. Yaklaşık 3 aylık futbol arasının ardından yeni sezon için geri sayım da başladı.
19 takımla 38 hafta sürecek Trendyol Süper Lig'de ilk yarı 20-21-22-23 Aralık'ta oynanacak maçların sonrasında tamamlanacak.
İLK HAFTANIN PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:
9 AĞUSTOS CUMA
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Rizespor - Başakşehir