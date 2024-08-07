Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 gibi ağır bir skorla mağlup olan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, bu mağlubiyetin izlerini silmek için harekete geçti.

Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile oynanacak maçta kadroda köklü değişiklikler yapmayı planlıyor.

Deneyimli hoca, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Hatayspor maçında sahaya 4 değişiklikle çıkacak.

Süper Kupa maçına sağ bekte Kaan Ayhan ile başlayan Okan Buruk, savunmada Nelsson-Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Berkan ve sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'na formayı vermişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Okan Buruk, Hatayspor maçının ilk 11'inde Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kurlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi düşünmüyor.

Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında sağ bekte Kaan Ayhan, savunmada Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Berkan Kutlu, sol açıkta ise Kerem Aktürkoğlu'na görev veren Buruk, Hatayspor maçında bu isimlerin bazılarını ilk 11'de düşünmüyor.

Galatasaray'da İlk 11'de Yapılacak Değişiklikler:

SAVUNMA

Copa America'dan dönen Davinson Sanchez, Nelsson'un yerine savunmada görev alacak. Yeni transfer Elias Jelert, sağ bekte Kaan Ayhan'ın yerini alacak.

ORTA SAHA

Berkan Kutlu'nun yerine Gabriel Sara'nın oynayacağı belirtiliyor.

HÜCUM

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz, hücum hattında görev yapacak.

Galatasaray'ın yeni kadrosunda kalede Fernando Muslera, savunma hattında ise Elias Jelert, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Derrick Köhn'ün yer alması bekleniyor.

Orta sahada Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Dries Mertens görev alacak. Hücum hattında ise Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin forma giymesi öngörülüyor.