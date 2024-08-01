Süper Kupa heyecanı doruk noktaya ulaşırken, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki büyük finalin hakemi açıklandı. 2024 Turkcell Süper Kupa finalinin hakemi kim olacak? İşte detaylar...

Futbolseverlerin dört gözle beklediği Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalinin hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu karşılaşmada düdük çalacak hakem Atilla Karaoğlan olarak belirlendi.

Atilla Karaoğlan’a yardımcı hakemlik görevini Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. 2024 Turkcell Süper Kupa mücadelesi saat 20.45'te başlayacak ve futbolseverler, bu büyük karşılaşmada hakemin performansını merakla takip edecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2023-2024 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak 2024 Turkcell Süper Kupa mücadelesinin hakemleri belli oldu. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan görev alacak.”