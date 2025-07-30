Saba Tümer, 5 Aralık 1970 yılında dünyaya gelmiştir. 54 yaşında olan Tümer, aslen İzmirlidir.

Tümer, Türk televizyonunun enerjik, kahkahası bol olarak anılan sunucudur. Gerçek adı sık sık merak konusu olsa da gerçek adı zaten Saba’dır.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü bitirdikten sonra, televizyon dünyasına başlangıç yaptı. Muhabirlikle başlayan kariyeri, kısa zamanda sunuculukla parladı. “Saba Tümer’le Bu Gece” ve “Saba Tümer’le” gibi programlarla gece sohbetlerinin sevilen ismi oldu.

Son zamanlarda yazdığı kitaplar, motivasyon konuşmaları ve kişisel gelişim üzerine yaptığı işler ile ekran dışındaki başarılarda da adı geçiyor.