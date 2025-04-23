Sunuculuğu ve medya sektöründeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Ardor hakkında vatandaşlar, "Pınar Işık Ardor kimdir?", "Kaç yaşında, nereli, evli mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte başarılı sunucunun hayatına dair merak edilen detaylar...

BALIKESİR'DE DOĞDU, İSTANBUL'DA EĞİTİM GÖRDÜ

Pınar Işık Ardor, 1974 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Eğitimine İstanbul'da devam eden Ardor, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından iş hayatına bankacılık sektöründe adım attı.

FİNANSTAN EKRANLARA UZANAN BİR KARİYER

Yaklaşık yedi yıl boyunca finans sektöründe faaliyet gösteren Ardor; Koçbank ve Egebank gibi önde gelen kurumlarda görev aldı. Bu süreçte edindiği deneyimlerin ardından medya sektörüne geçiş yaptı.

SUNUCULUKTA FARK YARATTI

Medya kariyerinde sunucu, spiker ve yapımcı olarak çeşitli görevler üstlenen Pınar Işık Ardor; Yeniçağ TV, Kanal Türk, Akşam, Kanal T, Cem TV ve Rumeli TV gibi birçok televizyon kanalında çalıştı. Çeşitli programların hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlenen Ardor, profesyonel sunumlarıyla izleyicinin beğenisini kazandı.

Son olarak TV100 kanalında yayınlanan programlarda görev aldığı bilinen Ardor; ekonomi, siyaset ve güncel konulara dair yayınlarıyla öne çıkıyor.

YER ALDIĞI PROGRAMLAR

Pınar Işık Ardor’un imzasını taşıyan programlar arasında şunlar yer alıyor:

Sadece 1 Derece

Ekonomi Gündemi

Ana Haber Bülteni

Sektörel

Seçim Arenası

Açık Kanal

Artı Değer

Artı Finans

Bu programlarda çeşitli toplumsal ve ekonomik başlıklar ele alındı.

Kişisel Bilgiler: Boyu, Kilosu ve Burcu

Pınar Işık Ardor’un boyunun 1.65 metre, kilosunun ise 55 kilogram olduğu ifade ediliyor. Oğlak burcu olan Ardor’un, burcunun karakteristik özellikleri arasında yer alan disiplinli ve kararlı yapısıyla kariyerinde istikrarlı bir duruş sergilediği belirtiliyor.

EVLİ Mİ?

Pınar Işık Ardor’un özel hayatına ilişkin bilgiler kamuoyuyla sınırlı düzeyde paylaşılmakta. Medyada yer alan bilgilere göre evli olup olmadığına dair net bir açıklama bulunmamaktadır.