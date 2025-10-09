Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programının sunuculuğunu yapan Buse Varol, izleyicilerin ilgisini çok yakından çekiyor. Programda içtenlikle aktardığı sunumlarıyla dikkat çeken Varol, ekran önünde doğal bir duruş sergiliyor.

Buse Varol Kimdir?

25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da dünyaya gelen Buse Varol, eğitim hayatına İzmir’de başladı. Eğitim Fakültesi mezunu olan Varol, öğretmenlik eğitimini tamamlamasına rağmen kariyerini televizyon ve oyunculuk alanında sürdürmeyi tercih etti. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile adını günden güne duyuran Varol, güzelliğiyle dikkat çekmeyi başardı.

Buse Varol Eşi Kim?

2018 yılında Buse Varol şarkıcı Alişan ile evlendi, bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuk sahibi oldular.

Buse Varol Yer Aldığı Diziler

Arka Sokaklar, Asla Vazgeçmem, Kocamın Ailesi, Payitaht Abdülhamid