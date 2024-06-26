3 Haziran 1941'de doğan Suna Kıraç, ünlü iş insanı Vehbi Koç'un kızıdır. Eğitim hayatına Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde başlayan Kıraç, ardından Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kariyeri ve Koç Holding'deki Rolü

Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili olarak uzun yıllar görev yapan Suna Kıraç, iş dünyasında önemli bir figürdü. 1999 yılında London Business School tarafından üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile “Onur Üyeliği”ne layık görülmüştür.

Serveti ve Forbes Listesi

2017 yılında Forbes Türkiye'nin hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2 milyar dolarlık servetiyle 8. sırada yer almıştır.

Sanata ve Eğitime Katkıları

Sanata olan ilgisi ve desteğiyle tanınan Kıraç, eşi İnan Kıraç ile birlikte Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü kurarak ülkesine büyük katkılar sağlamıştır. 2006 yılında yayımlanan ve tüm geliri TEGV'na bağışlanan “Ömrümden Uzun İdeallerim Var” adlı kitabı, yılın en çok satan kitaplarından biri olmuştur.

Sağlık Mücadelesi

9 yıl boyunca ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) hastalığıyla mücadele eden Suna Kıraç, bu süreçte çevresiyle yalnızca gözleriyle iletişim kurabilmiştir.

Aldığı Ödüller

Suna Kıraç, 1997 yılında T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirilmiştir. 2009 yılında ise Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’ne yaptığı katkılar nedeniyle İstanbul Turizm Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

Ölümü

Suna Kıraç, 79 yaşında hayata veda etmiştir. Türk iş dünyası ve eğitimine yaptığı katkılarla hatırlanacak olan Kıraç, ardında güçlü bir miras bırakmıştır.