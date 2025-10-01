Küresel Sumud Filosu, bazen Küresel Özgürlük Filosu olarak da bilinen, 2025 yılının ortalarında başlatılan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan uluslararası, sivil toplum öncülüğündeki bir denizcilik girişimidir. Adını Arapça "kararlılık" ya da "dayanıklılık" anlamına gelen ṣumūd kelimesinden almıştır. Girişim, Temmuz 2025'te, Gazze savaşı sırasında Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye Küresel Hareket ve Mağrip Sumud Filosu gibi kuruluşlar tarafından organize edilerek ortaya çıktı. Filo, 44'ten fazla ülkeden binlerce katılımcının bulunduğu 50'den fazla gemiden oluşuyor ve bu da onu tarihindeki türünün en büyük sivil liderliğindeki konvoyu haline getiriyor. İsrail ablukasını kırmaya yönelik bazı girişimler 2010'dan önce de başarılı olmuştu, ancak o zamandan beri gemiler İsrail kuvvetleri tarafından durduruldu veya saldırıya uğradı. En son Haziran 2025'te Madleen yardım gemisine, Temmuz 2025'te Gazze Özgürlük Filosu, bir başka gemiye de Mayıs 2025'te dronlar tarafından saldırıldı. Eylül ayı itibarıyla Sumud Filosu konvoyları üç drone saldırı bildirdi. Buna karşılık, yardım sağlamak üzere üç askeri gemi gönderildi.

2025 Ağustos Ayında Yelken Açtı

Filo Ağustos 2025 sonlarında yelken açmaya başladı; heyetler ve konvoylar Otranto, Cenova ve Barselona'dan, ardından Eylül ayı başında Katanya, Sire ve Tunus'tan ayrıldı. Bazı konvoylar başlangıçta şiddetli rüzgarlar ve önemli bir fırtına nedeniyle geçici olarak durmak zorunda kaldılar ve kalkışları gecikti. 3 Eylül'de İtalyan konvoyu Sicilya'ya ulaştı ve Tunus gemileri Tunus şehrine doğru yaklaşmaya başladı. Dört gün sonra İspanyol konvoyunun bir kısmı Tunus'un kuzeyine ulaştı ve 9 Eylül'de erken saatlerinde ana gemilerden birinde drone saldırısı olduğundan şüphelenilen bir yangın çıktı. Ertesi gece başka bir gemide ikinci bir yangın saldırısı bildirildi. 19 Eylül'de İspanyol ve Tunus konvoyları Silisi'de birleşerek Yunanistan'a doğru yola çıktı. 22 Eylül'de Yunan konvoyu Milos'tan ayrıldı ve Girit'e doğru yola çıktı ve ertesi gün konvoya ulaştı. 24 Eylül gecesi on bir gemiye drone saldırısı düzenlendi.

Bir Çok Üst Düzey Yetkili Destekledi

Girişim birçok dışişleri bakanından, İtalyan politikacı ve siyasi partilerden, İspanya ve Portekiz'den milletvekillerinden, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'dan ve BM'nin işgal altındaki Filistin toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'den destek aldı. Buna karşılık, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, katılımcıların terörist olarak hapse atılması gerektiğini iddia etti ve İsrail dışişleri bakanlığı filoyu durduracağına yemin etti. Filoya yapılan saldırılara yanıt olarak İtalya Savunma Bakanlığı, gemilere yardım etmek üzere İtalyan Donanması'ndan Alpino ve Virginio Fasan'ı gönderdi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez daha sonra bir kurtarma operasyonu durumunda İspanyol Donanması'ndan Furor'u gönderdi. AB Komisyonu ise Gazze'ye yardım filolarını desteklemediklerini belirtti.

Sumud Filosu Nerede?

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Öte yandan Sumud Filosu'ndaki Alma gemisi ile iletişimin kesildiği bildirildi.Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.

Sumud Filosu Yüksek Riskli Bölgede

"Artık yüksek riskli bölgeye" girildiği kaydedilen paylaşımda "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun." ifadesi kullanıldı.