İlk koleksiyonlarını 1992 yılında hazırlayan ikili, 1994’te Paris’te kurdukları tasarım şirketiyle adlarını moda literatürüne yazdırdı. Bugün 35 ülkede satılan Dice Kayek, dünya çapında prestijli markalar arasında yer alıyor.

Bursa doğumlu Ayşe ve Ece Ege'nin babası kuyumculukla uğraşırken, anneleri ev hanımıydı. Eğitim hayatları ise farklı yönlerde ilerledi. Ayşe Ege, Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun oldu. Ece Ege ise lise eğitiminin ardından Paris’e giderek moda eğitimi aldı. Paris'te moda sahnesine adım atan Ece Ege, tasarıma olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmek için Türkiye'ye dönmek yerine Fransa’da kaldı.

İkilinin moda dünyasındaki yükselişi, Paris'te katıldıkları PAP Fuarı ile başladı. O dönem ismi duyulmamış bir marka oldukları için fuar alanının en arka köşesinde yer alsalar da, koleksiyonları büyük ilgi gördü. Dünyanın önde gelen mağaza zincirleri ve butikleri Dice Kayek’i bu fuarda keşfetti. Ardından gelen defileler markayı küresel vitrine taşıdı.

Dice Kayek, zamanla yalnızca bir moda markası olmanın ötesine geçti. 2003 yılında Bobigny Tiyatrosu’nda Gertrude Stein’ın bir eserinin kostümlerini tasarlayan ikili, aynı yıl Fransa’da “Femme en Or” (Altın Kadın) ödülüne layık görüldü. 2004’te Uma Thurman’ın başrolünde yer aldığı “Prime” filmi için özel kostümler tasarladılar. Aynı yıl Japonya'nın en büyük ticaret firmalarından Mitsui & Co. ile danışmanlık ve dağıtım anlaşması imzaladılar.

Türkiye’de ise Ayaydın Grubu ile birlikte Machka markasını hayata geçiren Ege kardeşler, ismini İstanbul’daki Maçka semtinden esinlenerek belirledikleri bu markayla da büyük ilgi topladı. 2004 yılında Kinetix için spor ayakkabı koleksiyonu hazırlayan ikili, 2009’da Uludağ Premium maden suyu şişesinin tasarımına imza attı. 2010 yılında ise “Kontrastlar Şehri İstanbul” adlı koleksiyonlarıyla İstanbul’un tarihi ve modern dokusunu kostümlerle yorumladılar.

Dice Kayek’in tasarımları sadece moda çevrelerinde değil, siyasi ve kültürel figürler arasında da tercih ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın 2016 yılında Selçuk Bayraktar ile evlendiği törende giydiği gelinlik, Ayşe ve Ece Ege tarafından tasarlandı. Tasarımda geleneksel Türk motiflerinden biri olan “bindallı”dan esinlenildiği belirtildi.

Bugün Dice Kayek, 35 farklı ülkede seçkin butiklerde yer alırken, Ayşe ve Ece Ege kardeşler çalışmalarını Paris’te sürdürüyor. Yaratıcılıkları, kültürel mirasa duydukları saygı ve global vizyonları sayesinde Türk modasının dünyadaki güçlü temsilcileri olarak öne çıkmaya devam ediyorlar.