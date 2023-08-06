Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; bakımsızlıktan atıl duruma gelen Kahramankazan Örencik Sulama Göleti’nde yapılması planlanan Basınçlı Sulama Projesi için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kırsal kesimlerinde başlattığı kalkınma hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Sulama Şube Müdürlüğü; geçmiş yıllarda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ancak kanalların zaman içerisinde deforme olması ve bakımsızlık sebebiyle atıl duruma düşen Kahramankazan Örencik Göleti’ni tekrardan sulamaya açtırmak için çalışmalarına başladı.

TARLALAR TEKRAR TARIMA AÇILACAK VE MİLLİ EKONOMİYE KATKI SAĞLANACAK

Örencik Mahallesi’nde ikamet eden çiftçilerin ekonomisine katkıda bulunmak ve sulama göletinin tekrar kullanıma kazandırılması için Örencik Köy Konağı’nda düzenlenen Basınçlı Sulama Projesi Bilgilendirme Toplantısına Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Kırsal Hizmetler Dairesi çalışanları ve yerli üreticiler katıldı.

Projeyle birlikte 100 hektardan fazla, maliyetler sebebiyle ekimi yapılamayan alan tekrar tarıma açılacak ve milli ekonomiye katkı sağlanacak. Proje, cazibeli sulama şebekesi olarak kurulacağı için enerji maliyetli olmayacak ve pompalar ile sulama yapan çiftçiler ek enerjiye ihtiyaç duymayacak.

BASINÇLI SİSTEMLE SULANMASI SAĞLANACAK

Projeyle 5,2 kilometre boru döşenmesi planlandığını ve çiftçilerle son görüşmeleri yaptıktan sonra projenin ihaleye çıkacağını dile getiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şunları söyledi:

“Kahramankazan’ın Örencik Mahallesi’nde sulama şebekesi inşası ile ilgili çiftçilerimizi bilgilendirme toplantısı yaptık. Yaklaşık olarak 100 hektar yani bin dönümlük alanı var olan göletten su alarak basınçlı sistemle sulamasını sağlayacağız. Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirdik, suyun öneminden bahsettik. Toprak analizi ekibimizde burada onunla ilgili bilgilendirme yapıyor. Böylece hem su hem de gübreleme ile ilgili genel bilgileri vereceğiz. Kısmet olursa önümüzdeki sezona sulama mevsimine kapalı sulama sistemimizi inşa etmiş olacağız.”

YERLİ ÜRETİCİLERDEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Çiftçiler vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Ergin Erdoğan (Örencik Köyü Dernek Başkanı): “Basınçlı Sulama Projesi’nin köyümüze çok büyük faydası olacak. Mevcut sulamamız kaybolduğu için kapalı sulamaya geçeceğiz ve 600 dekara yakın sulama yapılacak. Bu da köylümüz için çok iyi bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Ulaş Çelik (Çiftçi): “Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Kırsal Kalkınma Daire Başkanımız geldi. Atıl olan bir göletimiz vardı, bu göleti tarlalarımıza indirmeyle alakalı bir proje hazırlamışlar. Projenin çok faydalı olacağını gördük. Projeyi destekliyoruz.”

-Ali Işıkcan (Kahramankazan Fatih Mahallesi Muhtarı): “Köyümüzdeki göletin kanalları bozuldu ve sulanmaz duruma geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi kapalı sisteme geçirecek ve gayet güzel olacak. Bize çok büyük faydası olacak.” İGF