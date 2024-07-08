Türk sinemasının parlayan yıldızlarından Sultan San hakkında merak edilenler gündemde. Sultan San kimdir? Sultan San, kaç yaşında ve kiminle birlikte? İşte cevapları ve Sultan San hakkında merak edilenler...

SULTAN SAN KİMDİR?

Türk sinemasının sevilen ismi Sultan San, İstanbul doğumlu bir yönetmen, yönetmen yardımcısı ve oyuncudur. 1983 yılında doğan San, 1.63 cm boyunda ve 56 kg ağırlığındadır.

Kariyerine komedi şovlarıyla adım atan San, özellikle BKM projelerinde önemli roller üstlenmiştir.

Şöhret dizisinin ilk iki sezonunda yardımcı yönetmenlik yapmasıyla tanınan Sultan San, Güldür Güldür, İnsanlar Alemi ve Beşer Beşer gibi projelerde de yönetmenlik görevini üstlenmiştir.

Son dönemlerde Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programında yönetmenlik yapmakta ve BKM yapımlarında sıkça yer almaktadır.

Sultan San'ın özel hayatı ise medyanın sıkça ilgi gösterdiği konulardan biridir. Hasan Can Kaya ile ilişkisiyle gündeme gelen San, bir süre önce çıkan haberlerle adından söz ettirmişti. Çeşme'de tatil yaparken Hasan Can Kaya'nın başka bir kadınla görüntülendiği iddialarıyla gündeme gelen San, bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştır.