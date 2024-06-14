Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çapanoğlu Büyük Cami'nin doğu girişinde yer alan ve halk arasında "Saatli Çeşme" olarak bilinen Hamidiye Çeşmesi’nin restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yozgat’ın önemli tarihi yapılarından biri olan Çapanoğlu Büyük Cami'nin doğu girişinde yer alan ve halk arasında "Saatli Çeşme" olarak bilinen Hamidiye Çeşmesi, Sultan II. Abdülhamit Han döneminde Çapanoğlu ailesi tarafından inşa edilmiştir. Tarihi çeşmenin kapsamlı bir restorasyon çalışması ile eski görkemine kavuşturulacağı bildirildi.

Restorasyon çalışmalarını üstlenen Rasyonel İnşaat Firması'nın sahibi İbrahim Reçber, Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret ederek yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Görüşmede, çeşmenin tarihi dokusuna sadık kalınarak gerçekleştirilecek onarım ve iyileştirme süreci hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Özkan, Hamidiye Çeşmesi'nin tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Bu restorasyon çalışması, tarihi yapılarımızı koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Çeşmenin eski ihtişamına kavuşturulması için gereken tüm desteği vereceğiz” dedi.