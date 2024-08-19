Yozgat’ın tarihi dokusunu korumak adına önemli bir adım atıldı. Çapanoğlu Cami'nin doğu kapısında yer alan ve 123 yıllık geçmişiyle dikkat çeken Saatli Hamidiye Çeşmesi, kapsamlı bir restorasyon sürecine girecek. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çeşmenin yeniden eski ihtişamına kavuşacağı duyuruldu.

TARİHİ ESERİN RESTORASYON SÜRECİ BAŞLIYOR

1901 yılında inşa edilen Saatli Hamidiye Çeşmesi, 1937 yılında kitabeleri ve armalarının tahrip edilmesi nedeniyle zamanla kötü bir duruma gelmişti. Restorasyon çalışmaları, bu tarihi eserin eski görkemine kavuşmasını sağlayacak. Vakıflar Sivas Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek restorasyon, titiz bir analiz süreci ile başlayacak.

Restorasyon kapsamında, hattat Mahmut Şahin tarafından aslına uygun olarak yeniden yazılacak kitabeler ve hatlar, ayrıntılı bir şekilde resimlerden okunarak tasnif edilecek. Uzman mimarlar tarafından her detayın tek tek inceleneceği bu süreç, tarihi eserin yeniden hizmete sunulması için önemli bir adım olacak.

YOZGAT VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği, restorasyon süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çapanoğlu ailesi tarafından Sultan II. Abdülhamit Han döneminde inşa edilen Çapanoğlu Büyük Cami’nin doğu girişinde bulunan Hamidiye Çeşmesi, tarihi görünümüne kavuşturuluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon protokolü imzalanan Hamidiye Çeşmesi’nin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacak. Yiğitler şehri Yozgat’ımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

TARİHİ ARKA PLANI

Saatli Hamidiye Çeşmesi, Sultan II. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümünde yapılmış bir hediye olarak biliniyor. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, çeşme, Çapanoğlu Camisi’nin doğu haziresinin dış duvarında yer almakta. Gövdesi, boyuna ve enine profilli silmelerle beşe ve üçe bölünmüş olup, en üst kısmında sivri kemerli bir niş içinde yuvarlak kadranlı bir saat bulunuyor.

Restorasyon sonrasında, Saatli Hamidiye Çeşmesi, Anadolu’daki en büyük ve en güzel süslemeli çeşmelerden biri olarak tekrar gün yüzüne çıkacak ve tarihi mirasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam edecek.