Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir? İşte detaylar…

Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturdu. Özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iş insanı İnan Kıraç ile ilgili dile getirdiği iddialar, siyasi ve ticari çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Korkmaz, İnan Kıraç’tan alacağı olan 60 milyon doları tahsil etmeye çalışırken Süleyman Soylu'nun araya girerek borcun silinmesini istediğini öne sürdü.

60 MİLYON DOLARLIK ALACAK KRİZİ

Sezgin Baran Korkmaz, programda Kıraça Holding’in %45 hissesini Nahum ailesinden 60 milyon dolara satın aldığını ve bu hisseleri İnan Kıraç’a devretme planı olduğunu anlattı. Ancak Kıraç’ın ödemeyi yapmadığını belirten Korkmaz, bu nedenle ihtiyati haciz kararı aldığını söyledi. Sürecin bu aşamasında ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girdiğini ve Kıraç’ın borcunu silmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

“BU BİR DEVLET MESELESİ”

Korkmaz, Soylu ile Ankara’da yaptığı görüşmede, Bakan Soylu’nun kendisine "Bu bir devlet meselesi, İnan Kıraç’ın borcunu sileceksin" dediğini iddia etti. Korkmaz, yaşanan bu olayın perde arkasında devlet yetkililerinin olduğuna dair spekülasyonlar bulunduğunu söyledi.

İNAN KIRAÇ’A YÖNELİK AĞIR SUÇLAMALAR

Korkmaz, İnan Kıraç’ın kendisine haksızlık yaptığını ve bu süreçte devletin de Kıraç’ın tarafında olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Kıraç’ın devlet yetkilileri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayette bulunduğunu, sonrasında konunun Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e devredildiğini aktardı.

SÜLEYMAN SOYLU VE DEVLET BAĞLANTISI

Sezgin Baran Korkmaz, olayın arkasında başka güçler olabileceğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İnan Kıraç’a yakın durarak Erdoğan’a şirin gözükmeye çalıştığını iddia etti. Korkmaz, bu durumun devlet meselesi olmadığını, sadece kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket edildiğini savundu.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

1977 yılında Kars’ın Digor ilçesinde doğan Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding’in kurucu CEO'sudur. Türkiye’de farklı iş kollarında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak bilinirken, son dönemde kara para aklama iddialarıyla gündeme gelmiştir. Kırmızı bültenle aranan Korkmaz, yurt dışına kaçtıktan sonra yaptığı bu açıklamalarla tekrar Türkiye’nin gündemine girdi.