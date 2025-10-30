Eğitim ve akademik kariyerine Türkiye'de devam etmiştir.

Süleyman Seyfi Öğün kimdir?

Muğla doğumlu olan Süleyman Seyfi Öğün, 1977 yılında Bursa Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini 1982 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisansını bitirdi. Akademik kariyerinde hızla ilerleyerek 1991’de siyaset doktoru unvanını aldı, 1993’te doçent, 1998’de profesör oldu. 2010 yılına kadar Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kamu yönetimi bölümünde çalıştıktan sonra emekli oldu.

Kariyer Geçmişi

2010-2016 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği bölümünün başkanlığını yürüttü. 2020 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde görev yapmaya başladı. Akademik çalışmaları, siyasi düşünceler, siyaset felsefesi ve siyaset bilimi üzerine yoğunlaşmaktadır.

