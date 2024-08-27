Milletvekili Şahan, Kadışehri Polis Merkezi Amirliği ilçe Emniyet Müdürlüğünü ve Nüfus ve Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Kadışehri Polis Merkezi Amirliği ilçe Emniyet Amiri Servet Eylül’ü ve Nüfus ve Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden Milletvekili Şahan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Milletvekili Şahan yaptığı açıklamada, “Kadışehri Polis Merkezi Amirliği ilçe Emniyet Amiri Servet Eylül’e ve Nüfus ve Tapu Müdürlüğüne misafirperverliği için teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” dedi.

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Milletvekili Şahan’ın ziyaretine AK Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek ve AK Parti İlçe teşkilatı eşlik etti.

Muhabir: Alpaslan Demir