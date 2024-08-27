Milletvekili Şahan, Kadışehri Polis Merkezi Amirliği ilçe Emniyet Müdürlüğünü ve Nüfus ve Tapu Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kadışehri Polis Merkezi Amirliği ilçe Emniyet Amiri Servet Eylül’ü ve Nüfus ve Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden Milletvekili Şahan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Şahan yaptığı açıklamada, “Kadışehri Polis Merkezi Amirliği ilçe Emniyet Amiri Servet Eylül’e ve Nüfus ve Tapu Müdürlüğüne misafirperverliği için teşekkür eder, çalışmalarında üstün başarılar dilerim” dedi.

Milletvekili Şahan’ın ziyaretine AK Parti Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek ve AK Parti İlçe teşkilatı eşlik etti.