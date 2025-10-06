Süleyman Şahan, uluslararası sularda insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı belirtilen Zeynep Tekocak’a yönelik uygulanan eylemlerle ilgili olarak failler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Süleyman Şahan, “Uluslararası sularda insanlık dışı muamelelere maruz bırakılan Zeynep Tekocak’a yönelik eylemler nedeniyle TCK 8-12. maddeleri kapsamında failler hakkında suç duyurusunda bulundum.” ifadelerini kullandı.

Şahan ayrıca, Yozgat’ın adını kirletmeye teşebbüs eden kişilere de tepki gösterdi. Açıklamasında, kendini ‘Yozgatlıyım’ diye tanıtan bir İsrail askeri hakkında da TCK 217/A maddesi gereğince suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Şahan, “Bu utanç verici eylemlerle Yozgat’ın adını kirletmeye cüret eden, kendini ‘Yozgatlıyım’ diye tanıtan İsrail askeri hakkında da TCK 217/A maddesi gereğince Yozgat ve tüm Yozgatlı hemşehrilerim adına suç duyurusunda bulundum” dedi.

Süleyman Şahan açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Yozgat’ın adını kirletme girişiminde bulunan, milletimizin onuruna el uzatmaya kalkışan herkes bilsin ki; bu topraklarda ne ihanete ne de zillete yer vardır!”

Şahan, sürecin hukuki olarak yakından takip edileceğini vurguladı.