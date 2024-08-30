AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 137 Doktorun atamalarının yapıldığını söyledi.

Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat’a Sağlık hizmetlerinin daha iyi ve kesintisiz devamı için yeni doktor atamalarının yapıldığını belirtti.

Milletvekili Şahan yaptığı açıklamada, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, doktorlarımıza başarılar diliyorum. Yozgat’ımıza hayırlı olsun” ifadelerine kullandı.