AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin Türkiye siyasi tarihinde dönüm noktası olduğunu söyledi.

Milletvekili Şahan “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak. 3 Kasım, Büyük ve Güçlü Türkiye idealinin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun başlangıç tarihidir” dedi.

Şahan, 3 Kasım’ın, milletin kendisine güvenen kadroları destekleyerek istikrar ve hizmet siyasetini tercih ettiği tarihi bir gün olduğunu kaydetti.

Milletin desteği ve iradesiyle Türkiye'nin yeni bir döneme adım attığını ifade eden Şahan, şunları söyledi: “3 Kasım 2002, yalnızca bir seçim değil, Türkiye’nin kaderini değiştiren bir milattır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi; güçlü demokrasi, istikrarlı yönetim ve millete hizmet anlayışıyla tanıştırdık. Eğitimden sağlığa, ekonomiden savunma sanayine kadar her alanda devrim niteliğinde eser ve hizmetler ortaya koyduk. Bugün artık Türkiye, kendi kararlarını alan, bölgede ve dünyada söz sahibi bir ülkedir.”

Şahan, AK Parti hükümetlerinin ortaya koyduğu vizyonun ülkeyi geleceğe taşıdığını vurgulayarak, “Türkiye Yüzyılı, milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyor. Daha büyük hedefler, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bir daha geriye dönmeyeceğini belirten Şahan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “3 Kasım, milletimizin iradesinin zaferidir. Bu kutlu yürüyüşün mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, nice 3 Kasım’lara, nice hizmet ve eserlerle dolu yıllara inşallah.”