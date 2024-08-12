Süleyman Kozuva'nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Süleyman Kozuva kimdir? İşte detaylar…

SÜLEYMAN KOZUVA KİMDİR?

Çerkezköy doğumlu iş insanı Süleyman Kozuva'nın, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 25 yıllığına işletme haklarını kazandığı ortaya çıktı. İşte Süleyman Kozuva'nın hayatına dair detaylar…

Süleyman Kozuva, 6 Eylül 1970 tarihinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Atatürk İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra, ortaokul ve lise eğitimini Çerkezköy Lisesi'nde sürdü. Eğitim hayatının ardından, aile şirketlerinde yöneticilik yaparak iş dünyasında adım attı.

2009-2012 yılları arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kozuva, 2013 yılında yapılan oda seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi ve bu görevi 2013-2017 yılları arasında sürdürdü. Ayrıca, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

2018 yılında tekrar Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kozuva, aynı yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) seçimli genel kurulunda Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği görevine getirildi.

Süleyman Kozuva, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan Adayı olarak öne çıktı.