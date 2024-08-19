Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), çeşitli akademik birimlerinde öğretim üyesi pozisyonları için personel alımı yapacağını duyurdu. 19 Ağustos 2024 tarihli ve 32637 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ilana göre, üniversitenin öğretim elemanı ihtiyacı karşılanacak. Başvurular, üniversitenin İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ

Başvurular, Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılmalıdır.

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

BAŞVURU ADIMLARI

Adaylar, önce başvuru sistemine çevrim içi kayıt yaparak kişisel bilgilerini doldurmalıdır.

Başvuru işlemini başlatan adaylar, ilgili ilan numarasını seçip gerekli belgeleri yükledikten sonra “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlamış olacaktır.

Başvuru sırasında yanlış veya eksik bilgi veren adaylar, yasal işlemlerle karşılaşabilir ve atamaları iptal edilebilir.

GEREKLİ BELGELER

Güncel vesikalık veya biyometrik fotoğraf.

FR-007 Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu.

Onaylı öğrenim belgesi ve transkript (yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi de dahil).

Askerlik bilgisi ve adli sicil kaydı (varsa eksik belgeler eklenmelidir).

Yabancı dil belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen).

Bilimsel çalışma ve yayınlar.

Genel Bilgiler:

Üniversite, ilanın herhangi bir aşamasında değişiklik veya iptal hakkını saklı tutar.

Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir; birden fazla kadroya başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi içinde sisteme yüklenen belgeler geçerli kabul edilecektir. Başvuru süresi sonrasında yüklenen belgeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların Tıp Fakültesi mezunu olması gerekmektedir (özel şartlar hariç).

Başvuru işlemleri ve detaylı bilgi için İK Başvuru Sistemi ve Personel Daire Başkanlığı web siteleri ziyaret edilebilir. Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için bu öğretici videoyu izleyebilirsiniz.