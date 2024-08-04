Süleyman Beledioğlu, eğitim ve psikoloji alanındaki uluslararası deneyimi ile tanınan bir akademisyendir. Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de beyin temelli öğrenme, stres yönetimi ve dikkat konularında derinlemesine çalışmalar yapmıştır. Türkiye'ye döndüğünde, bu bilgilerle eğitim sistemine katkıda bulunmuş ve geniş bir etki yaratmıştır.

Süleyman Beledioğlu, yurtdışındaki çalışmalarını Türkiye'deki saha araştırmalarıyla birleştirerek eğitim ve psikoloji konularında kapsamlı bilgi birikimi edinmiştir. Sınav stresi ve beyin temelli öğrenme konularındaki yenilikçi yaklaşımları, eğitim alanında önemli bir farkındalık yaratmıştır. Bu bağlamda, yaptığı gözlemler ve anketlerle bilimsel tespitler gerçekleştirmiştir.

Akademik ve popüler literatüre birçok katkıda bulunan Beledioğlu, "Aklın Notaları," "Beyin Siz Olmalısınız," "Dostum Stres," "Ailelerin Öğretmenliği," "Sınav Cesareti," "Öğrencilerin Dikkat Sorunu" ve "Yorumlama ve Test Teknikleri" gibi eserleriyle tanınmaktadır. Bu kitaplar, eğitimde beyin temelli öğrenme ve sınav stresi gibi konulara dair derinlemesine analizler sunmaktadır.

2022 itibarıyla Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 17 bin seminer düzenleyen Beledioğlu, bu etkinliklere 2 milyonu aşkın dinleyici katılmıştır. Medya alanında da aktif olarak görev alan Beledioğlu, 1997 yılından itibaren TRT, TV 8, Kanal A, Ülke TV ve BBN Türk kanallarında program yapmıştır. Şu anda TRT Haber, Ülke TV ve BBN Türk'te program yapmaktadır.

TED Üniversitesi, Biruni Üniversitesi ve şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Süleyman Beledioğlu, eğitim alanında önemli katkılarda bulunmaktadır.