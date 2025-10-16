Adıgözel, bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a ilişkin herhangi bir af, serbest bırakma veya ev hapsi gibi gelişmenin hem hukuka hem de milletin vicdanına ihanetten başka bir şey olmayacağını belirtti.

“Bu milletin evlatlarını şehit eden, anaların yüreğini dağlayan, binlerce ocağı söndüren” ifadelerini kullanan Adıgözel, iddialar karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi olarak uyarıda bulunduklarını vurgulayan Adıgözel, “Milletin kanıyla kurulmuş bir devlette, milletin katillerine af arayanlar ne bu milleti tanımaktadır ne de bu milletin ferasetine güvenmektedir” dedi. Adıgözel, partinin kırmızı çizgisinin “vatan, bayrak, millet, ezan” olduğunu, bunlara dokunanların yerinin pazarlık masası değil cezaevi olduğunu ifade etti.

Adıgözel, şehitlerin ruhunu incitecek, gazileri yok sayacak ve yetim çocukların gözyaşını görmezden gelecek her türlü siyasi girişimi şiddetle kınadıklarını kaydetti. “Hangi vicdan, hangi hukuk, hangi akıl; binlerce insanın katili olan bir teröristi serbest bırakmayı düşünebilir?” diye sordu.

Yeniden Refah Partisi olarak milletin iradesini çiğneyecek, şehitlerin ruhunu incitecek ve teröristlere alan açacak her adımın karşısında dimdik duracaklarını ilan ettiklerini söyleyen Adıgözel, gerekirse meydanlarda, gerekirse hukuk önünde, gerekirse sokakta milletle omuz omuza olacaklarını bildirdi.