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Son dönemde popülerlik kazanan Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olarak bilinen Şule Kayatürk (Şulemsi), merak konusu haline geldi. Peki, Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşındadır ve neler yapmaktadır? İşte, Şule Kayatürk hakkında merak edilenler.

Sosyal medya fenomeni Şule Kayatürk, bilinen adıyla Şulemsi, Ankara kökenli ve oğlak burcudur. 1.75 boyundaki Kayatürk, uzun bir süre 100 kilonun üzerinde dolaşsa da son dönemde dikkat çeken bir zayıflama süreci yaşayarak yaklaşık 54 kiloya düşmüştür. Evlilik hayatıyla da gündemde yer alan Kayatürk, eski eşi Yasin Türk ile boşanma kararı almış, ancak ayrılık sebebi resmi olarak açıklanmamıştır.

Sosyal medya dünyasında 2013 yılından beri aktif olan Şule Kayatürk, makyaj sanatçılığı, sosyal medya etkileyiciliği ve YouTube içerik üreticiliği gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi bulunan fenomen, geniş bir izleyici kitlesine sahiptir.

Son olarak, evliliklerinin bir dönemine ara veren Şule Kayatürk, eşiyle yaşadığı barışma sürecini Umre ziyareti sırasında yaptığı duyuru ile takipçileriyle paylaşmıştır.

Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olarak da bilinen Şule Kayatürk'ün, mal varlığı hakkında herhangi resmi bir bilgiye erişilememiştir. Ancak sosyal medya üzerinden yüksek bir takipçi kitlesine ulaşması, onun zengin hayat tarzıyla ilgili merak uyandırmaktadır.