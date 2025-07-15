Gazeteci ve televizyon sunucusu Şule Aydın’ın eşi olan Akın Saatçi, 26 Nisan 1982 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Saatçi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimini 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.

Akın Saatçi kimdir

Meslek hayatına modellikle adım atan Saatçi, Gaye Sökmen ajansı bünyesinde çalışmalar yürüttü. 2007 yılında, yaklaşık altı ay boyunca 2002 Türkiye Güzeli Azra Akın ile yaşadığı ilişkiyle kamuoyunun dikkatini çekti. Modelliğin ardından oyunculuk kariyerine yönelen Saatçi, 2007 yılında televizyon dünyasına adım attı.

Oyunculuk Kariyeri

Akın Saatçi, oyunculuğa 2007 yılında Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Ebru Cündübeyoğlu gibi isimlerin yer aldığı “Kuzey Rüzgarı” adlı diziyle başladı. 2008 yılında “Baba Ocağı” dizisinde, 2010 yılında ise “Deli Saraylı” dizisinde rol aldı.

Kaç yaşında?

1982 doğumlu olan Akın Saatçi, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Şule Aydın kimdir?

Şule Aydın, Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra iletişim alanında kariyerine başladı. Gazetecilik ve televizyon sunuculuğu alanlarında çalışmalar yürüten Aydın, medya sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.