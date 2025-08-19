Amasya'nın Suluova ilçesinde Tersakan Çayı ile Yedikır Barajı arasındaki sulama kanalı kirlilikten köpürdü, balık ölümleri görülmeye başlandı.

Alınan bilgiye göre, Tersakan Çayı'nın sularını bölgedeki köylerin arazilerinden geçirip Yedikır Baraj Gölü ile buluşturan sulama kanalının yüzeyinde kirlilikten köpürme oluştu.

Sulama Kanalı Kirden Köpürdü Balık Ölümleri Göründü! (2)

Kanaldaki balıkların da su yüzeyine çıktığı görüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu
İçeriği Görüntüle

Kerimoğlu köyünden Yılmaz Keten, kirlilik sebebiyle geçekleşen durumun büyük çapta balık ölümlerine yol açacağından endişe duyduklarını bildirdi.

Sulama Kanalı Kirden Köpürdü Balık Ölümleri Göründü! (3)

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlilerinin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA