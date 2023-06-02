Göletlere girmenin tehlikeli olduğu hususunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Göletlere yüzmek ve serinlemek gibi amaçlarla girilmesi nedeniyle hayati tehlikelerle karşı karşıya kalınabilir. Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleri yapısı itibarı ile yüzmek için uygun değildir. Kazı tipi ve toprak dolgu şekilde imal edilmeleri, özellikle dip kısımlarında çamur ve balçık oluşmasına neden olmakta. Bu yüzden göletlere girilmesi durumunda da boğulma ve can kayıpları ile karşı karşıya kalınması ihtimalini ortaya çıkarıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu ihtimali önlemek amacıyla mahalle muhtarlıklarına bilgi vererek, camilerden anons yaptırarak, göletlere uyarı levhası koyarak ve vatandaşları bilgilendirerek uyarmaya çalışıyoruz. Göletler yüzmek, serinlemek amaçlı değildir. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmelerini rica ediyoruz. Olası can kayıplarının önlenmesi ve acılar yaşanmaması adına vatandaşlarımızı uyarmak ve bilinçlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. İGF