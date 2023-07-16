Yozgat’ta bulunmaktan ve 15 Temmuz ruhunu burada yeniden yaşamaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Polis Başmüfettişi I. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a davetleri için teşekkür ederek sözlerine başladı.

Sula konuşmasının devamında gençlere doğruluktan dürüstlükten ve vatan sevdasından taviz vermemeleri gerektiğini vurgularken, öte yandan vatan sevgisinin işini en şekilde yapmak olduğunu da belirtti.

Herhangi bir topluma, mezhebe veya inanca topyekûn "kötü" denilemeyeceğini belirten Ahmet Sula, şunları kaydetti:"Her ülkenin, her inancın içinde kötüler de vardır iyiler de. Tam tersi de olamaz. Bu bombaları atanların içerisinde kendi milletimizin çocukları yok muydu? Demek ki gerçekten iyiler ve kötüler ikiye ayrılıyormuş. Benim gayretim ve çabam iyilerin birbirini tanıması, iyiliklerin çoğaltılmasıdır."

“Öldüğümüz gün değil; 15 Temmuz’u unuttuğumuz gün ölmüşüzdür” diyerek hain darbe girişiminin bir sonraki nesillere aktarılması ve bilinçlendirilmesinde her bir ferde önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

“Yeryüzünde 15 Temmuz gecesini atlatacak ne bir devlet ne de bir millet bilirim” diyen Sula, “Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet düsturuyla milletçe bir ve beraberce şer odaklarına gerekli dersi verdik”dedi.

Sula, o karanlık gecede aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün hainlere darbe vurduğunu söyledi.

Konferansta Sula tarafından 15 Temmuz gecesi FETÖ Terör Örgütü'ne karşı vatandaşların tankların önünde verdiği milli mücadele hazırlanan video ile aktarıldı.

Program sonrasında konuşmacı Polis Başmüfettişi I. Sınıf Emniyet Müdürü ve Sanatçı Ahmet Sula’ya Yozgat Valisi Ziya Polat ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından plaket takdim edildi. Haber Merkezi