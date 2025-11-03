1948'de İstanbul'a geldi.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünü 1954 yılında bitirdi.

Hocaları arasında Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç, Münir Nurettin Selçuk ve Mesud Cemil anılabilir.

Konservatuvarı bitirdikten sonra aynı yerde eğitimci olarak görev aldı.

Hem Türk Halk Müziği hem de Klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı.

1963 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk müziği Korosu yani kısa adıyla Üniversite Korosu'nu çalıştırdı ve yönetti.

Bu koro ile çok sayıda konser verdi.

İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar boyunca aylık radyo konserleri verdi. Çok sayıda televizyon konserini de idare etti.

Yetiştirdiği öğrenciler, Türkiye'nin her yanında konservatuvar kuruluşlarına önayak oldu ve devlet korolarında solist, şef ve idareci olarak önemli görevler üstlendi.

Piyasayı tercih eden öğrencileri arasında, Bülent Ersoy, Onur Akay ve Coşkun Sabah gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Süheyla Altmışdört, 2005 yılında Üniversite Korosu'nda 42 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılarak görevi Elif Ahıs'a devretmiştir.

Süheyla Altmışdört, ayrıca Kuruluşundan beri Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Türk Müziği Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta, öğrenciler yetiştirmektedir.

Çeşitli dönemlerde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Eyüp Mûsıkî Vakfı, Beşiktaş Mûsıkî Derneği korolarını çalıştırmıştır.

Bir süre Florence Nightingale Yüksek Hemşirelik Okulu'nda Türk Müziği dersleri vermiştir.

Hayatını Kaybetti

Sanatçının vefatına ilişkin, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Türk musikisi dünyasının en kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.