Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Tiyatro Günleri muhteşem bir oyunla devam ediyor. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin Şarkılı İnteraktif Komedisi ’Hey Gidi Günler’ adlı oyun 21 Haziran 2023 Çarşamba günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Sat 20.30’da başlayacak olan oyun için biletler 13 Haziran 2023 Salı gününden itibaren Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek.

12 yaşından küçük çocukların alınmayacağı oyun için biletler, yetişkinlere 10 TL öğrencilere ise 5 TL’den satılacak. İHA