Vatandaşların sağlığını doğrudan tehdit eden ve mevzuata aykırı üretim yapan firmaların yer aldığı listede, daha önce de ifşa edilmiş olan bir markanın yeniden yer alması dikkat çekti.

Bakanlığın yaptığı laboratuvar analizlerinde, Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Bifet markalı “dana sucuk”ta bir kez daha domuz eti tespit edildi. Şirket, 31 Temmuz’da yayımlanan önceki listede de aynı gerekçeyle kamuoyuna duyurulmuştu. Bu durum, firma hakkında tekrarlayan ihlallerin sürdüğünü ortaya koydu.

Listede yer alan diğer tespitler arasında, Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait Asova ve Aybey markalı peynirler de bulunuyor. Yapılan incelemelerde bu ürünlerde natamisin isimli katkı maddesine rastlandı. Söz konusu madde, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla kullanılsa da mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde veya izinsiz kullanımı, ürünün satışına engel teşkil ediyor.

Natamisin Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tanımına göre natamisin, süt ürünlerinde mikrobiyal bozulmayı önlemek amacıyla kullanılan doğal kökenli bir katkı maddesi. Ancak mevzuata aykırı şekilde kullanıldığında hem tüketici sağlığı açısından risk oluşturabiliyor hem de gıda güvenliği standartlarının ihlal edildiğini gösteriyor.

Bakanlık, güncellenen listeyle birlikte tüketicilere uyarıda bulunarak, ürün satın alırken etiket bilgilerine dikkat edilmesi ve güvenilir markaların tercih edilmesi çağrısında bulundu.