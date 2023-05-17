Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araçta yapılan arama sonucunda 608 bin 800 adet bandrolsüzmakaron ele geçirilerek 2 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 608 bin 800 adet bandrolsüzmakaron ele geçirildi. Yakalanan 2 şahıs hakkında ise gerekli yasal işlemler başlatıldı. Haber Merkezi