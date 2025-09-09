Adana, Mersin başta olmak üzere birçok ilde yürüttüğü suç faaliyetlerinden dolaylı aranan M.A., Yozgat’ta saklandığı yerde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Adana ve Mersin başta olmak üzere İzmir, İstanbul ve Antalya gibi şehirlerde suç faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen ve 87 farklı suç kaydı bulunan suç örgütü lideri M.A., Yozgat’ta saklandığı yerde yakalandı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanan M.A.’nın, suç dosyasında 3 cinayet, suç amaçlı örgüt kurma, silahlı örgüt kurma, kara para aklama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlar bulunuyor. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.