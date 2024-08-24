Son dönemde sıkça gündeme gelen suç örgütü lideri Fırat Delibaş, vatandaşlar tarafından merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki, Fırat Delibaş kimdir? Serveti ne kadar ve ne iş yapar? İşte detaylar...

FIRAT DELİBAŞ KİMDİR?

1989 yılında Diyarbakır'da doğan Kürt asıllı Fırat Delibaş, suç dünyasında adını duyuran bir figür olarak biliniyor. Türkiye'de güçlü bir suç örgütünün lideri olan Delibaş, "ağa" ve "şarküteri" lakaplarıyla tanınıyor. 2000'li yılların başında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Delibaş, bu dönemde şarkıcı Cengiz İmren ile de işbirliği yapmıştır.

Ekim 2003'te Beyoğlu'nda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan Delibaş, çeşitli suçlardan 41 ile 89 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Üç yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Delibaş, suç dünyasından uzaklaşmamıştır. 2019 yılında Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin görevlerini engellediği için 1 yıl 21 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezasının tamamlanmasının ardından ise aranmaya başlandı.

Son olarak, 20 Haziran 2023'te Esenyurt'ta Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda tekrar yakalanarak emniyete götürüldü.

FIRAT DELİBAŞ CEZAEVİNDE Mİ? TAHLİYE OLDU MU?

Fırat Delibaş'ın şu anki durumu ve hapis cezası belirsizliğini koruyor. 2017 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Delibaş hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, ancak 2020 yılında sosyal medyada paylaşım yaptığı görülmüştür. Şu anda cezaevinde mi yoksa tahliye mi oldu, bu konuda net bir bilgi bulunmuyor.

FIRAT DELİBAŞ’IN SUÇLARI NELERDİR?

Fırat Delibaş, suç dünyasında pek çok ciddi olayla anılmıştır:

2000 yılında Beyoğlu'nda Nijerya uyruklu Paul Etin Usrifo'yu kasten öldürme suçundan arandı.

2003 yılında İstanbul Beyoğlu'nda 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 adamıyla birlikte gözaltına alındı.

2019 yılında Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin görevlerini engellediği için ceza aldı.

2023 yılında Esenyurt'ta organize suçla mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda tekrar gözaltına alındı.

Bu iddialar, ünlü bir suç örgütünün lideri olarak anılan Fırat Delibaş'ın geçmişine ve suç eylemlerine ilişkin önemli olayları kapsıyor.

FIRAT DELİBAŞ’IN SERVETİ NE KADAR?

Fırat Delibaş'ın serveti hakkında kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır.