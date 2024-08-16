Necati Arabacı, Avrupa'da organize suç dünyasında tanınan ve "Hells Angels" (Cehennem Melekleri) motosiklet kulübü ile ilişkilendirilen bir suç lideridir. 2008 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Arabacı, son olarak Monako'da lüks araçları çeken bir kanal tarafından görüntülenmişti. Bu gelişmenin ardından, Necati Arabacı hakkında "Kimdir?" sorusu tekrar gündeme geldi. İşte detaylar:

NECATİ ARABACI'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Necati Arabacı, Türk kökenli bir suç lideridir ve Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ köyünden gelmektedir. 1990'lı yıllarda Almanya'nın Köln şehrine giderek yeraltı dünyasına adım attı. Köln'de bar fedaisi olarak başladığı suç kariyerinde, zamanla Hells Angels motosiklet çetesine katıldı ve Köln'deki fuhuş ve uyuşturucu ticaretinde etkili bir figür haline geldi. Arabacı, birçok genelev işletmesine ortak oldu ve suç faaliyetlerini kayıtlı şirketler aracılığıyla gizlemeyi başardı.

HELLS ANGELS NEDİR?

Hells Angels, 1948 yılında Kaliforniya'nın Fontana şehrinde kurulmuş bir motosiklet kulübüdür. Kulüp, kendine özgü yaşam tarzı ve katı kuralları ile tanınır. Dünya genelinde birçok şubesi bulunan Hells Angels, tarih boyunca organize suç, uyuşturucu ticareti ve şantaj gibi yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilmiştir. Kulübün üyeleri, çeşitli suçlardan dolayı sıkça tutuklanıp yargılanmaktadır.

NECATİ ARABACI'NIN SUÇLARI

Necati Arabacı, 2002 yılında suç örgütü kurmak, gasp, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarından tutuklandı ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisteyken, kendisini tutuklayan savcıyı öldürtmek için bir kiralık katil tuttuğu ortaya çıktı. 2007 yılında cezasının bir kısmını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edildi, ancak Avrupa'daki Hells Angels etkinliklerini yönetmeye devam etti.

Arabacı, 2018 ve 2020 yıllarında Türkiye'de tutuklandı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. 2023 yılında ise yeniden tutuklandı ve hala Avrupa'da aktif olarak aranan bir suç lideri olarak organize suç dünyasında etkisini sürdürmektedir.