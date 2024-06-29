Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, istifasını sunduğu iddia edildi. İddialara henüz bir yalanlama gelmezken yeni Sağlık Bakanı'nın mevcut Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci olabileceği iddia edildi.

ŞUAYİP BİRİNCİ KİMDİR?

Şuayip Birinci, 1973 yılında Rize'de doğdu ve ilk öğrenimini Rize ve Trabzon'da tamamladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra "Liderlik ve Küresel Girişimcilik" alanında yüksek lisans yaptı.

1998 yılında doktorasını tamamlayan Şuayip Birinci, meslek hayatına Rize ve İstanbul'da hekim olarak başladı.

Kariyeri boyunca Ümraniye EA Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı (2005-2009), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcılığı (2009-2012) ve TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi'nde Genel Sekreterlik (2012-2014) gibi görevlerde bulundu.

Siyasi kariyerine Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda müsteşar yardımcısı olarak başlayan Şuayip Birinci, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atanmıştır.

Halen görevini sürdüren Birinci, strateji belirleme, planlama, regülasyon ve koordinasyon gibi görevleri yerine getirmektedir.

Ayrıca Dr. Şuayip Birinci, Teknofest'in icra kurulu üyesi olup sağlık teknolojileri ve yapay zeka alanında yarışmaların düzenlenmesinde öncülük etmiştir. TÜSAP'ın kurucusu olarak Türkiye'nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

HIMMS tarafından dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden biri olarak seçilmiştir. Aynı zamanda İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.